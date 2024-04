"Rune frequenta Ginevra Mavilla, la figlioccia di Gianluca Vacchi"

Il tennista Holger Rune sembra proprio avere una passione per le italiane. Dopo il legame durato qualche mese con la modella Caroline Donzella, ex di Andrea Petagna, ora lo sportivo starebbe frequentando la giovane Ginevra Mavilla. A farlo sapere Dagospia, che riporta un pettegolezzo circolato in questi giorni a Monte Carlo: "Holger Rune si sta vedendo con Ginevra Mavilla. Lei ha 21 anni ed è la figlia influencer di Mara Poletti e Marco Mavilla. La si conosce per la sua amicizia con Gianluca Vacchi, un caro amico ed ex collega della mamma, che la definisce la sua “figlioccia”.