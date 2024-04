Zaniolo, ritorno di fiamma con l'ex Sara Scaperrotta? Gli indizi social

Zaniolo, dove gioca e vive adesso

Nicolò vive in Inghilterra, gioca nell'Aston Villa e quando può torna in Italia dove si divide tra Roma, dove vive il figlio, e La Spezia, dove abita la famiglia. In un'intervista al Corriere dello Sport - Stadio dello scorso marzo diceva: "L'Italia mi manca molto. Gli amici, la famiglia, mio figlio. Ora però tocca ai club definire il mio futuro: il cartellino è di proprietà del Galatasaray". Di lui si parla, per l'estate, in chiave Fiorentina: una scelta ottima dal punto di vista sportivo e familiare, vista la vicinanza con Roma.