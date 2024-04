"Principe Harry furioso e in lacrime", la vendetta su Carlo e William

Nuovi retroscena sulla faida familiare che vede protagonisti Re Carlo e i suoi figli, il Principe William e il Principe Harry . Stando a quanto rivelato dall'esperto reale Tom Quinn, il marito di Meghan Markle non avrebbe preso bene la decisione del padre di sfrattarlo da Frogmore Cottage . "Harry era assolutamente furioso e in lacrime per essere stato sfrattato da Frogmore: sentiva che suo padre non aveva il diritto di farlo. Harry non sapeva che scegliere di smettere di essere un royal working avrebbe inevitabilmente significato essere privato della sua residenza reale". La residenza si trova nella tenuta Frogmore, parte di Home Park a Windsor, in Inghilterra. Harry e Meghan l'hanno ricevuta come regalo di nozze dalla Regina Elisabetta II , dopo il matrimonio nel 2018. Costruita nel 1800, vanta ben dieci stanze.

La vendetta del Principe Harry su Carlo e William

Ferito dalla decisione di Carlo, il Principe Harry avrebbe deciso di spostare la sua residenza negli Stati Uniti nel giorno stesso in cui è stato sfrattato da Frogmore Cottage. Questa azione, secondo l'altro esperto reale Phil Dampier, costituisce uno dei tanti gesti del Duca di Sussex per tagliare i ponti con la sua famiglia. "Per Harry quella del padre è stata un'azione crudele", ha continuato Quinn anche se per altri, non essendo più un membro attivo della royal family, non "merita alcun tipo di privilegio come la sicurezza britannica". Il Re non ha mai rivelato il motivo di questa scelta anche se per i più maligni sarebbe stata una conseguenza per il modo in cui Harry ha parlato di Camilla nella sua autobiografia: il Principe ha ammesso di essere stato sempre contrario alle seconde nozze del padre e di non aver mai avuto un buon rapporto con la matrigna.

I problemi del Principe Harry negli Stati Uniti

Da tempo Harry vive con Meghan Markle e i suoi figli negli Stati Uniti ma di recente è finito nel mirino della Heritage Foundation, un think tank ultra-conservatore che ha fatto causa al Principe. In un tribunale di Washington sono iniziate le udienze per stabilire se il figlio di Lady Diana sia entrato illegalmente negli Stati Uniti. All’origine della contesa ci sono le rivelazioni fatte dallo stesso Harry, nel suo libro di memorie 'Spare', dove ha confessato di aver assunto cocaina, marijuana e funghi allucinogeni: ma se questo è vero, sostengono alla Heritage Foundation, in base alle leggi americane gli avrebbero dovuto negare il visto. Di qui la causa per ottenere la pubblicazione dei relativi documenti, definiti "di immenso pubblico interesse".