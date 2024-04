Paolo Bonolis: "Sonia Bruganelli? Non ho scelto io. Freddie Mercury ci provò con me"

È stata Sonia Bruganelli a lasciare Paolo Bonolis. A farlo sapere il conduttore in un'intervista al Corriere della Sera, dove non ha nascosto il grande dolore provato per questa scelta dell'ex moglie: "Decisione subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?". Bonolis ha aggiunto: "Per me non è stato facile, ma giusto". Oggi Paolino è single ed è pronto a diventare nonno per la terza volta: "Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capirà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia".