Belen: "Ho pianto tantissimo per mia sorella Cecilia Rodriguez"

Belen Rodriguez ha pianto tantissimo per la sorella Cecilia. A farlo sapere la diretta interessata a pochi giorni dal debutto della nuova stagione di Celebrity Hunted, dove è protagonista su Prime Video proprio in coppia con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Stefano De Martino si è commossa per l'imminente matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser, che sarà celebrato la prossima estate. "Lei è super emozionata e ti svelo che l'altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d'onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva", ha raccontato Belen a Today.