Meghan Markle e quei due errori che ha commesso con la famiglia reale

Meghan Markle ha commesso due gravi errori quando è entrata a far parte della royal family dopo il matrimonio con il Principe Harry celebrato nel 2018. Parlando al Royal Exclusive Show del Sun, l'esperto reale Charles Rae ha accusato Meghan di "fare i capricci" dopo "non aver compreso l'ordine gerarchico" della famiglia. "C'è il monarca, c'è il principe di Galles e poi ci sono tutti gli altri sotto i quali lei voleva essere la star e pensava che fosse così semplice prendere i suoi "giocattoli" e andare in America".

Meghan Markle "non rispettava l'ordine gerarchico"

Il royal expert ha anche accusato Meghan Markle di “desiderare le luci della ribalta” e di “volere diventare una star” quando è entrata nella famiglia reale. Ha affermato che la 42enne non si rendeva conto del motivo per cui lei e Harry non erano al vertice della "gerarchia reale". Dopo la rottura nel 2020 e gli attacchi a Kate Middleton, Re Carlo e altri membri reali difficilmente la Markle sarà riaccolta a braccia aperte in futuro, nonostante i figli Archie e Lilibet.