Anna Tatangelo scherza sull'età del fidanzato e punzecchia Gigi D'Alessio

Ospite a Verissimo insieme a Michelle Hunziker per parlare del nuovo programma tv Io Canto Family, Anna Tatangelo si è sbottonata anche sulla sua vita privata. La relazione con il modello Mattia Narducci , sbocciata un anno fa, procede a gonfie vele. "Come va l'amore? Va - ha detto la cantante di Sora - Prima erano troppo grandi, ora sono troppo giovani. L'importante è che sto bene io". Il riferimento è all'età di Mattia, modello più giovane di Anna di ben dieci anni. Una differenza che però non è mai stata un problema per la Tatangelo.

Anna Tatangelo a Verissimo, frecciatina a Gigi D'Alessio

Quando poi Silvia Toffanin ha fatto notare ad Anna Tatangelo che il figlio Andrea non assomiglia al padre Gigi D'Alessio, l'artista ci ha scherzato su tirando una frecciatina all'ex compagno: "Menomale! Gli occhi azzurri li ha presi da mia madre". Anna e Gigi hanno ritrovato di recente un'intesa in seguito ad un periodo burrascoso dovuto alla dolorosa separazione, arrivata dopo oltre un decennio insieme. Oggi il musicista napoletano sta per diventare padre per la sesta volta: la compagna Denise Esposito è di nuovo in dolce attesa.