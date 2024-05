Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, coppia ufficiale all’Olimpico per Roma-Juve

ROMA - Nell'affollata tribuna vip dello Stadio Olimpico in occasione di Roma-Juve non passerà inosservata la presenza di una coppia fin qui molto discreta e attenta a non ufficializzare il rapporto, ma che ultimamente ha iniziato ad uscire allo scoperto: quella formata da Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio .

Alla luce del sole

Anche se si tratta di un posticipo, si può parlare di "luce del sole" per l'uscita pubblica dei due attori, arrivati insieme all'ingresso dello stadio, in perfetta tenuta casual 'da tifo', rennino e jeans d'ordinanza per lei, cappelletto, gli immancabili occhiali scuri, bomberino e jeans per lui.