Ignazio Moser e lo scherzo a Cecilia Rodriguez: “Non si fa così”

ROMA - L’affinità in amore si misura anche con la simpatia e l’ironia. É il caso di Ignazio Moser, che sui social ha postato un video mentre fa uno scherzo alla sua Cecilia Rodriguez. I due sono in macchina, ad un certo punto Ignazio inchioda di colpo procurando uno spavento alla compagna. Che prima reagisce con una faccia impaurita, poi lo riprende: “Dai però, non si fa così”. Moser si lascia andare in una bella risata e inquadra anche il cane, seduto sui sedili posteriori pure lui un po’ allarmato per la brusca frenata. Finisce tutto con il sorriso.