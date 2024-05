Britney Spears, cosa sta succedendo? Guida l'auto con un piede rotto. E in hotel terrorizza i clienti

Britney Spears senza pace. La cantante è stata paparazza a Los Angeles mentre era alla guida della sua Mercedes-Benz bianca. Niente di strano se non fosse per il fatto che solo pochi giorni fa la popstar aveva mostrato sui social network di avere una caviglia molto gonfia a causa di una caduta in salotto. A giudicare dall'immagine condivisa un problema piuttosto serio, da risolvere magari con un intervento chirurgico. Dopo aver rotto con il padre che per tredici anni ha controllato la vita di Brit, l'ex stellina Disney sembra davvero fuori controllo.

Britney Spears ultime notizie: piede rotto e clienti terrorizzati

Nell'ultima settimana Britney Spears è stata fotografata seminuda e scalza in strada mentre veniva soccorsa da alcuni paramedici. Si è vociferato di una lite furibonda con il nuovo fidanzato Paul Soliz ma l'artista ha smentito tutto sui social network chiarendo di essersi semplicemente fatta male a causa di una caduta in soggiorno. Secondo alcune indiscrezioni di TMZ, però, pare che nell'hotel in cui sta alloggiando in questo periodo Brit ci sarebbero state diverse lamentele: la Spears si sarebbe comportata in modo molesto nei confronti del personale e degli altri ospiti della struttura.