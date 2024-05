Principe Harry in lacrime per l'ultimo regalo di Re Carlo a William

La scelta di Re Carlo su William: perché il Principe Harry ha pianto

Re Carlo ha deciso di consegnare al Principe del Galles un'onorificenza militare a lungo ritenuta destinata al Duca di Sussex. Il Principe William è ora colonnello capo dell'Army Air Corp, il reggimento nel quale il Principe Harry ha prestato servizio in Afghanistan. "Un brutto colpo per Harry, che si è sempre sentito emarginato - ha spiegato al Mirror l'esperto reale Tom Quinn - Un'onorificenza che Harry sognava da tempo e che invece è stata assegnata a William, l'uomo che Harry vede come la causa di tanti suoi problemi. Inoltre il fatto che tale annuncio sia stato fatto mentre Harry era a Londra dimostra che ormai non è più il benvenuto a corte. I reali senior sapevano che questo annuncio avrebbe turbato Harry che era in lacrime quando l'ha saputo". E poi: "Per Harry il periodo trascorso nell'esercito è stato un raro momento felice della sua vita, quando è stato giudicato in base ai suoi meriti come uomo e non in base ai suoi meriti come membro della famiglia reale".