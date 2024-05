Zaniolo innamorato: è ufficialmente tornato con l'ex Sara

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme. Il gossip circolava da settimane sul web ma solo ora è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. Il giocatore ha postato su Instagram uno scatto, subito ricondiviso da Sara sul suo account, che lo ritrae a bordo campo insieme all'influencer e al figlio Tommaso. Per tornare tra le braccia del suo grande amore e riunire così la famiglia Sara ha detto addio a Mariano, il ragazzo che aveva frequentato per un periodo nel 2022 .

Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme

Anche Zaniolo, dopo una serie di relazioni e flirt finiti male - tra cui quello con Chiara Nasti, attuale moglie di Mattia Zaccagni - ha capito l'importanza di Sara nella sua vita e ha fatto retromarcia. I due si erano lasciati nel 2021, qualche settimana dopo la scoperta della gravidanza. "Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza, sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo. Lei ha deciso di proseguire: la rispetto e sono pronto ad assumermi da padre ogni responsabilità", aveva raccontato all'epoca il calciatore. Col tempo, però, la situazione è cambiata e forse il piccolo Tommaso ha fatto da Cupido tra i suoi genitori...