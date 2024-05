Belen e il nuovo fidanzato: i suoceri approvano

Belen Rodriguez in love: il nuovo fidanzato è Angelo Edoardo Galvano. La coppia è stata paparazzata da Chi insieme alla famiglia della soubrette argentina e a quanto pare ha subito conquistato Veronica Cozzani, la madre di Belen, che qualche mese fa aveva avuto una furiosa discussione con Elio Lorenzoni, l'ex fiamma della Rodriguez. "Così come Veronica sembra averlo accolto a braccia aperte - scrive la rivista - anche la mamma di Angelo, che vive in Sicilia, è felice per il figlio. Un uomo a quanto pare molto riservato, che ha riacceso il cuore di Belen, deciso a costruire un nuovo percorso, nel lavoro e nella vita". Nelle foto pubblicate dal settimanale si vede Angelo abbracciato ai genitori di Belen.