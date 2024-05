"Melissa Satta ad un passo da Ballando con le Stelle"

Dopo la fine della storia d'amore con Matteo Berrettini, Melissa Satta è pronta a tornare in televisione. Secondo un'indiscrezione riportata da Davide Maggio, l'ex Velina di Striscia la notizia sarebbe in trattative per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Melissa Satta concorrente a Ballando con le Stelle 2024?

"Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle - si legge sul blog - Sarebbe la prima Velina a partecipare in 19 edizioni di Ballando con le Stelle. La collega Elisabetta Canalis ha partecipato a Dancing with the Stars in America".