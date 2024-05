"Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati: lui è andato via di casa"

Jennifer Lopez e Ben Affleck non starebbero più insieme. Il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato ma gli ultimi gossip sembrano parlare chiaro. Senza contare che di recente la diva del Bronx si è presentata al Met Gala da sola, senza il marito. A quanto pare Affleck avrebbe già lasciato la casa dove viveva con la moglie e collega. "Non riuscivano proprio a far funzionare la cosa, da tempo erano sull’orlo della separazione e adesso ci siamo. Per tutti quelli che li conoscono la cosa ormai è chiara: è finita. - ha assicurato una fonte a In Touch Magazine - Sono pronti per il divorzio e per una volta Ben non è da biasimare! Lui ha già lasciato la casa da 60 milioni di dollari. Lei adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli".