Kate Middleton malata dice no all'ultima richiesta del Principe Harry

Kate Middleton ultime news: il Principe Harry ha chiesto un incontro

In un periodo così complicato per la royal family Harry sperava di porgere un ramoscello d'ulivo ai Principi del Galles. L'esperto reale Tom Quinn ha detto al The Mirror che Harry ha tentato un riavvicinamento a Kate ma la Middleton si è mostrata disinteressata. "Da quando ha lasciato il Regno Unito, Harry è stato in contatto con almeno una reale: Kate", ha rivelato Quinn. Questa volta, però, Harry non ha ricevuto l’accoglienza che si aspettava. "Lei è comprensiva ma sostiene pienamente suo marito e, alle prese con i suoi problemi di salute, non ha intenzione di agire come pacificatrice", ha aggiunto Tom. Le condizioni di saute di Kate Middleton non sono delle migliori e non tornerà al lavoro tanto presto.

Il rapporto oggi tra Kate Middleton e il Principe Harry

Dunque Kate Middleton, tra l'altro alle prese con i gravi effetti collaterali delle sue cure per il cancro, ha rifiutato di incontrare Harry. Non solo: ha assicurato che non parlerà più col cognato fino a quando non avrà fatto pace con William. Un amico di quest'ultimo ha fatto sapere al Daily Beast: "Kate sta affrontando la malattia e vuole evitare situazioni stressanti". Non sarà facile per Harry ricucire un rapporto con il fratello: Wiliam, infatti, è rimasto sconvolto dai numerosi attacchi dei Sussex e ad oggi non si fida più.