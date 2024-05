Zaccagni e Chiara Nasti alle seconde nozze di Immobile, critiche sui social: "Ma come vi vestite?"

ROMA - Dopo aver giurato amore eterno alla Lazio, spiegando di volere restare nonostante la difficile stagione che si sta per lasciare alle spalle, Ciro Immobile ha rinnovato la proprio promessa anche alla moglie Jessica con cui ha celebrato le seconde nozze a dieci anni dal primo "sì". E per l'occasione il capitano biancoceleste e la sua compagna hanno dato una grande festa insieme a parenti e amici.

Zaccagni e Nasti criticati sui social

Tra gli invitati anche il compagno di squadra Mattia Zaccagni e sua moglie Chiara Nasti, in attesa del secondo figlio. E alcune immagini scattate durantela festa sono state pubblicate su Instagram dalla influencer, in posa insieme al marito. Il loro 'outfit' però non è piaciuto a tutti e diverse sono state le critiche tra i commenti al post della Nasti: "Ma a un matrimonio non ci si veste di bianco, cafoni" ha scritto qualcuno. Nel mirino comunque è finito soprattutto Zaccagni, che sfoggiava un completo beige: "Ma chi l'ha vestito tuo marito?" si è chiesto un altro, a sua volta ignorando che il bianco (o comunque un colore chiaro) era richiesto dal 'dress code' scelto proprio da Ciro e Jessica.