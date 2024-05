"Kate Middleton in gravi condizioni, William sta per esplodere". E Meghan si vendica

Peggiorano le condizioni di salute di Kate Middleton e Re Carlo e il Principe William sono molto preoccupati. Fonti vicine al Palazzo assicurano che il sovrano è profondamente colpito dalla situazione della nuora e segue da vicino la sua evoluzione, soprattutto ora che sta affrontando un trattamento chemioterapico preventivo che con i suoi effetti collaterali la sta mettendo a dura prova. Le ultime notizie sulla Principessa del Galles sono tutt'altro che incoraggianti e da parte della royal family c'è tanta angoscia. Recentemente, la giornalista spagnola Concha Calleja ha spifferato che Kate sta attraversando momenti piuttosto complicati: "Vorrei dirvi che il peggio è passato, ma non è vero. Il peggio non è ancora arrivato. Il trattamento non finirà prima del mese di agosto e Kate dovrà subire un altro intervento chirurgico prima della fine dell'anno".

Kate Middleton malata: William non ce la fa più

"Il corrispondente di un importante quotidiano inglese mi ha detto che William sta per esplodere", ha invece dichiarato Pilar Eyre, un'altra giornalista spagnola esperta di dinastie reali. Nonostante in pubblico si mostri sereno e sorridente, in realtà l'animo dell'erede al trono è piuttosto tormentato. “Tutto ha contribuito a destabilizzare la sua vita, a distruggere l'equilibrio precario che aveva raggiunto dopo la terribile morte di sua madre, i confronti con suo padre, la rottura con suo fratello e la sua antipatia per Camilla, un equilibrio raggiunto grazie alla aiuto di Kate, la sua roccia, come la chiama lui. - ha sottolineato Pilar in un articolo - "La malattia di sua moglie e di suo padre, il fatto di allevare da solo i suoi figli in un'età molto difficile, la pressione affinché assuma le sue funzioni e la prospettiva di diventare re prima del previsto lo gettano in un terribile stato di angoscia". William sta soffrendo profondamente e teme addirittura il peggio per Kate Middleton.

Kate Middleton malata: la vendetta di Meghan Markle

Mentre i Windsor sono nello sconforto più totale c'è chi invece gongola: Meghan Markle. A detta di molti l'ex attrice starebbe approfittando dell'assenza di Kate Middleton (che molto probabilmente non tornerà in pubblico prima del 2025) per ottenere maggiore risalto e rafforzare la propria immagine pubblica. I Duchi di Sussex, che non sono più membri attivi della famiglia reale, hanno compiuto in queste settimane mosse mediaticamente strategiche che non sono state ben accolte dalla Corona (come l'ultimo viaggio in Nigeria). Le loro azioni sono viste come tentativi di mettere in ombra i parenti in un momento di vulnerabilità e crisi.

Harry e Meghan: la pace con la famiglia reale è lontana

Tutte le ultime apparizioni pubbliche di Harry e Meghan sono state interpretate come una strategia ben precisa per mantenere la loro rilevanza e visibilità mentre Kate Middleton non si fa vedere in pubblico dallo scorso dicembre. L'agenda della Markle è stata molto attiva in questi mesi. Lo ha fatto apposta? Sembra di sì, visto che la Duchessa di Sussex sa perfettamente che con la cognata fuori dai giochi ha uno spazio mediatico molto ampio da sfruttare.