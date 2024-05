Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Belen? Lui risponde netto

Stefano De Martino e Belen sono tornati insieme? Il recente riavvicinamento dei due, complice la presenza del figlio Santiago, ha tratto in inganno molti. In realtà Stefano e Belen hanno deciso di essere buoni genitori per il loro bambino e nulla più. Anche perché la Rodriguez oggi ha occhi solo per il nuovo fidanzato Angelo, che ha conquistato anche la temibile Veronica, madre di Belen. Per De Martino, nuovo volto di punta della Rai, nessun ritorno di fiamma neppure con la stilista Gilda Ambrosio, che più volte ha definito come una semplice amica e nulla più.