Michelle Hunziker, l'ex Giovanni Angiolini: "Perché ci siamo lasciati"

Michelle Hunziker ancora al centro del gossip. Per la prima volta Giovanni Angiolini ha parlato della sua liaison con la soubrette svizzera. Liaison risalente al 2022, sbocciata subito dopo la fine del lungo matrimonio tra Michelle e Tomaso Trussardi. La coppia è stata pizzicata più volte in atteggiamenti passionali dai paparazzi ma non ha mai confermato il legame e dopo qualche mese è scoppiata. Oggi la Hunziker è legata ad un altro uomo, l'imprenditore Matteo Viezzer.

Perché Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati

"Come mai è finita? Diciamo che è una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile anche della mia. - ha spiegato Giovanni Angiolini a Ciao Maschio - Posso dire che ci siamo fatti del bene. Lei è una persona alla quale vorrò sempre del bene, perché poi fondamentalmente molto brava e anche una donna davvero di cuore. L’amore è finito? Le storie hanno una durata". E poi: "Però porti dentro il bello, tutto ciò di buono che c’è stato, compreso il rispetto. Se sei stato davvero innamorato di una persona io credo che poi non le possa mai mancare di rispetto. Perché l’amore è un sentimento che non ha un inizio e una fine, l’amore continua. La relazione può finire, ma il sentimento no. Gli amori, quelli veri, sono amori che durano per tutta la vita. Se è stato un vero amore il nostro? Siamo stati benissimo".