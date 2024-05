Fedez in love: arriva il primo commento sulla nuova fidanzata Garance Authié

Primo commento di Fedez sulla nuova fidanzata Garance Authié. Il rapper ha commentato su Instagram alcune foto sensuali della modella al Festival di Cannes. L'ex marito di Chiara Ferragni ha condiviso una gif che lo ritrae a Lol, il programma che conduce su Prime Video, con in mano un cartellino giallo. Forse un modo per ammonire la sua dolce metà per la mise troppo hot? Sul tappeto rosso Garance è indubbiamente bellissima, da togliere il fiato. Non sono mancate le critiche da parte di alcuni follower: per molti, infatti, la frequentazione di Federico con Garance, quattordici anni più giovane del cantante, sarebbe irrispettosa nei confronti dell'ex moglie e dei figli Leone e Vittoria. Pare che la relazione tra i due sia iniziata lo scorso marzo, poche settimane dopo l'annuncio della rottura dei Ferragnez.