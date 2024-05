Angelina Mango in Spagna svela quante volte fa sesso a settimana

Confessione piccante di Angelina Mango alla tv spagnola. La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 è stata ospite del programma tv La Resistencia per promuovere il suo nuovo album e parlare con il conduttore David Broncano della sua recente esperienza all' Eurovision Song Contest , dove ha avuto modo di farsi conoscere anche in Europa. Il format è noto per le domande piccanti, alle quali qualche tempo fa si è sottoposta anche Laura Pausini, che è molto amata dagli spagnoli.

Angelina Mango in Spagna e la risposta alla domanda sul sesso

Nel corso dell'intervista Broncano si è azzardato a parlare in italiano, anche se con qualche difficoltà, per porre la famosa domanda sulla vita sessuale che generalmente fa a tutti i suoi ospiti: "Quante volte pratichi il bellissimo atto d'amore?". Prima che Angelina Mango potesse rispondere, il conduttore ne ha approfittato per fare una battuta sui risultati dell'Eurovision, dove la figlia di Mango è arrivata settima: "Un punto per la Francia, due per la Spagna, tre per il Regno Unito...". Angelina ha riso, seppur imbarazzata, e poi ha confessato in un mix tra spagnolo, inglese e italiano: "Ho un fidanzato e nel tempo libero lo faccio sempre".

Chi è il fidanzato di Angelina Mango: Antonio Cirigliano

Angelina Mango è fidanzata con Antonio Cirigliano da circa due anni e mezzo. Chitarrista, originario di Potenza, ha 24 anni e condivide con l'ex allieva di Amici la passione per la musica, accompagnandola in ogni momento importante della sua carriera artistica. I due sono piuttosto riservati e non condividono molti scatti insieme sui social network. Dopo la vittoria a Sanremo la coppia è andata a convivere a Milano, in zona Navigli, come rivelato dalla Mango.