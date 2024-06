Tamberi compie gli anni, la dedica da brividi della moglie Chiara

Tamberi spegne oggi 32 candeline e sogna di lasciare il segno ai prossimi Europei di Roma e soprattutto alle prossime Olimpiadi di Parigi. La stella dell'atletica leggera, campione del mondo in carica del salto in alto, ha ricevuto tantissimi messaggi d'auguri sui social e dal vivo in un giorno così speciale. Spicca però la dedica da brividi della moglie Chiara che ha scritto in una storia su Instagram: "Buon compleanno amore della mia vita. Senza di te nulla avrebbe senso".

Tamberi e la moglie Chiara si danno appuntamento

In una storia precedente (video) i due si trovano in macchina. Tamberi e la moglie non festeggeranno il compleanno perché l'atleta è concentratissimo sulle prossime gare ufficiali. Ad agosto andranno a cena fuori per spegnere le candeline sulla torta, prima della partenza per la Francia, dove il campione del salto in alto sarà il portabandiera dell'Italia insieme ad Erirgo, campionessa di scherma.