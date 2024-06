Harry e Meghan: il piano per fare pace con Re Carlo "e salvare la monarchia"

Il Principe Harry e Meghan Markle starebbero pensando ad una riconciliazione con la famiglia reale inglese. A quattro anni dalla rottura la coppia vorrebbe rientrare a Londra. Gli ultimi tentativi di Harry non sono andati a buon fine - durante l'ultima visita nel Regno Unito Re Carlo, così come William e Kate Middleton, si sono rifiutati di incontrarlo - ma Meghan starebbe mettendo a punto un piano alternativo. L'ex attrice starebbe pensando ad un terzo figlio dopo Archie e Lillibet: un modo per riavvicinarsi ai parenti del marito, rafforzare la propria popolarità e risolvere anche i piccoli screzi matrimoniali che ci sono stati nell'ultimo periodo.

Harry e Meghan Markle vogliono il terzo figlio

"Meghan desidera un altro bambino ed è convinta che un terzo figlio aiuterà lei e Harry a rimettersi in carreggiata dopo alcuni mesi difficili.- ha spiegato una fonte a Closer - L'annuncio delle precedenti gravidanze ha dato alla coppia grande impulso a livello internazionale. Raccogliendo titoli positivi in ??tutto il mondo. Harry inizialmente era titubante visti i tanti problemi nella sua famiglia a causa della malattia di suo padre e del cancro di Kate, ma è poi giunto alla conclusione che questo potrebbe dare alla famiglia la spinta di cui ha disperatamente bisogno in questo momento. E Meghan è molto felice di essere vista come salvatrice della monarchia in uno dei suoi periodi più bui". Harry e Meghan vorrebbero quindi allargare la famiglia e tornare ad essere membri attivi della monarchia inglese, considerati anche gli scarsi risultati ottenuti senza l'appoggio dei Windsor.

L'ultimo progetto di Meghan Markle è stato un flop

L'ultimo progetto lavorativo di Meghan Markle si è rivelato un flop. Il suo brand American Riviera Orchard, che produce marmellate, stoviglie, cancelleria e biancheria per la casa, ha ricevuto un'accoglienza tiepida. "Meghan era in lacrime quando è stato lanciato il marchio e la sua nuova marmellata è stata ampiamente derisa perché costosa e niente di speciale", ha raccontato al Mirror l'esperto reale Tom Quinn. “Adesso è arrivata al punto in cui pensa che qualunque cosa faccia sarà ingiustamente criticata”. Dunque ricongiungersi con la famiglia reale appare ora come la mossa più giusta da fare. Anche se c'è molto lavoro da fare: William e Kate non hanno ancora perdonato Harry e Meghan per le dichiarazioni rilasciate tempo fa, quando hanno accusato i Windsor di razzismo. In più William non ha apprezzato i recenti paragoni tra Meghan Markle e Lady Diana e il modo in cui la prima utilizza i gioielli della defunta Principessa del Galles, ricevuti in eredità dopo il matrimonio con Harry.