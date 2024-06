Pippo Inzaghi si sposa: addio al nubilato scatenato per la fidanzata

Tutto pronto per il matrimonio di Pippo Inzaghi: il prossimo 24 giugno l'allenatore convolerà a nozze con Angela Robusti. La coppia è unita dal 2017 e ha due figli: Edoardo ed Emilia, rispettivamente di due e un anno. La futura moglie dell'allenatore ha optato per Ibiza per l'addio al nubilato con le amiche più care (la stessa meta è stata scelta da Diletta Leotta). L'allegra comitiva ha girato l’isola in motoscafo, bevuto cocktail al tramonto, fatto le ore piccole in discoteca e riso moltissimo. Un weekend indimenticabile per Angela, architetto e wedding planner con un passato da corteggiatrice a Uomini e Donne (ha provato a conquistare l'ex tronista Luca Onestini) e a Miss Italia.