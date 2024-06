"Dani Osvaldo ha una nuova fidanzata italiana: Elena Mannucci"

Nuovo amore per Dani Osvaldo . Stando a quanto riporta il settimanale Chi, ma anche diversi media argentini, l'ex calciatore starebbe frequentando la presentatrice, modella e calciatrice toscana Elena Mannucci . "Dopo un periodo no tra alcol e una cattiva gestione del denaro, - si legge sulla rivista - Osvaldo ha deciso di ripartire con un nuovo amore che, in questo periodo, sarebbe al centro della sua vita. Osvaldo avrebbe una relazione segreta con Elena Mannucci, volto del club Fiorentina in una tv locale, nonché bellezza che manda in tilt i tifosi dei Viola a ogni collegamento". Dunque, nessun ritorno di fiamma con Gianinna Maradona , la figlia de El Pibe de Oro, che negli ultimi anni ha avuto una relazione on/off con Dani.

"Dani Osvaldo e Elena Mannucci stanno insieme"

Dani Osvaldo e Elena Mannucci si sarebbero incontrati in occasione di un'intervista a Firenze, dove l'ex calciatore è tornato da qualche settimana per rivedere le figlie Victoria e Maria Helena, avute dall'ex compagna Elena Braccini. A causa dei suoi problemi di salute Dani non incontrava le ragazze da circa un anno. Con la Mannucci ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Del resto davanti alle telecamere, come dimostra anche un video disponibile su Youtube, il feeling è evidente. Dopo l'intervista Elena ha postato su Instagram la foto di una rosa rossa: uno scatto simile (e nello stesso giorno) è stato condiviso da Dani. Stando ai gossip in questo periodo la coppia starebbe trascorrendo molto tempo insieme, figli e lavoro permettendo. In passato Osvaldo è stato legato ad altre bellezze italiane, come Benedetta Mazza che per amore dell'ex giocatore aveva addirittura traslocato in Argentina.

Dani Osvaldo: chi è Elena Mannucci

Classe 1997, Elena Mannucci è una giornalista, conduttrice ma anche giocatrice di calcio. Vive a Firenze ed è una tifosa sfegatata della Fiorentina. "Ho la fortuna di lavorare per la squadra che amo", ha affermato riferendosi al lavoro che svolge dal 2023 per la tv del club. La sua passione per il pallone nasce da bambina, grazie al padre allenatore di calcio. Ha iniziato a giocare con i maschi del Bagno a Ripoli (la città dove è nata) per poi passare al calcio femminile. Come centrocampista al Siena, dove ha vinto la Serie C, e alla Lucchese. Oltre a queste due maglie, prima di indossare la casacca della Pistoiese, dove tuttora milita, ha vestito anche quelle di Empoli e Sassari. Elena adora gli animali, la natura e il mare. La moda e il disegno sono altre due passioni importanti, che ha fatto confluire creando un brand d’abbigliamento chiamato “Maldita”. Su Instagram conta oltre 100mila follower.