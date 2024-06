Shakira e Piqué, due anni fa l'addio: nuova batosta in arrivo per la cantante

Secondo quanto riportano in questi giorni i media spagnoli, la storia d'amore tra Gerard Piqué e Clara Chia Marti procede a meraviglia tanto che lo sportivo sarebbe pronto a convolare a nozze . Il matrimonio non è mai arrivato con Shakira, nonostante la lunga relazione. "Piqué vuole fare quello che non ha fatto con Shakira, vuole sposare Clara e avere da lei altri figli", ha spifferato il giornalista Roberto Antolin al programma tv Mitre Live. "Vuole fare con Clara quello che non ha fatto con Shakira e questo sarebbe l'ennesimo colpo per la popstar", ha aggiunto. Oggi Shakira e Piqué non hanno mantenuto un buon rapporto : comunicano solo ed esclusivamente per i figli. Una ferita profonda per la sudamericana, che per amore di Gerard ha fatto tanti sacrifici.

La nuova vita di Shakira dopo l'addio a Piqué

Per Shakira non è stato facile accettare lo sgretolamento della sua famiglia. Si è consolata con la musica, che è stata la sua ancora di salvezza. È stato terapeutico per lei scrivere nuove canzoni in cui esprimere i propri sentimenti e la risposta del pubblico è stata più che positiva. La sua canzone con Bizarrap (BZRP Music Sessions #53), in cui ha attaccato esplicitamente il suo ex e la sua nuova fidanzata, è diventata un inno femminile e ha battuto tutti i record. Per Shakira uno stimolo in più per lavorare ad un nuovo album, Las mujeres ya no Lloran, che rappresenta una nuova fase della sua lunga carriera.

Shakira ha un nuovo fidanzato dopo Piqué?

Dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, molte storie d'amore sono state attribuite a Shakira: da Lewis Hamilton all'ex giocatore di football americano Julian Edelman fino all'attore Lucien Laviscount (protagonista di Emily a Parigi). La cantante non ha confermato nessuna di queste liaison ma di recente ha ammesso che ora, dopo due anni da single, è pronta a vivere una nuova relazione: "È meglio fidarsi che non fidarsi mai. È meglio fidarsi anche se qualcuno ti tradisce, che non fidarsi mai. L'amore vale la pena. L'amore è l'esperienza più incredibile che un essere umano possa vivere. E nessuno dovrebbe allontanarsi da questa opinione", ha detto in una recente intervista con Apple Music 1.