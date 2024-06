Kate Middleton, un testimone l'ha incontrata: "Vi dico come sta". E William rivede l'amante

"Kate Middleton sembrava stare bene": a farlo sapere un testimone che ha visto la Principessa del Galles nei giorni scorsi. L'unica persona, ad eccezione dei familiari più vicini, che ha avuto modo di incontrare la 42enne, che non si fa vedere in pubblico dallo scorso marzo, da quando ha annunciato in un video di avere un cancro. È accaduto nel Norfolk, qualche giorno fa, dove Kate si è recata insieme al Principe William e ai tre figli. Un posto tranquillo e isolato che ha spinto la futura Regina ad uscire con la famiglia per qualche passeggiata e fare un po’ di spesa. Di recente si è parlato di qualche avvistamento ma nessun dettaglio è trapelato. Almeno fino ad oggi, quando qualcuno ha avuto il coraggio di parlare.

Come sta Kate Middleton: parla il testimone che l'ha incontrata Il commesso del negozio alimentare Bakers & Laners ha confessato di aver visto William e Kate. Il Principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero. "Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete”, ha spiegato l'uomo per poi proseguire: "Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene". Le condizioni di salute della Principessa del Galles stanno dunque migliorando dopo un periodo non facile, segnato dagli effetti collaterali della chemioterapia. Anche William, alle celebrazioni per l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, ha confidato che la moglie sta meglio. Non è chiaro, però, quando tornerà in pubblico: Kate starebbe valutando una visita a sorpresa al Trooping the Colour, uno degli eventi estivi più importanti per la monarchia inglese.

Il Principe William rivede l'amante Rose Hanbury Mentre Kate Middleton continua a lottare contro il cancro, il marito William rivede la presunta amante Rose Hanbury. L'occasione è data dal matrimonio dell'anno nel Regno Unito, quello del Duca di Westminster Hugh Grosvenor, uno degli uomini più ricchi del Paese, che convolerà a nozze il 7 giugno con Olivia Henson. Lo sposo può vantare come padrino Re Carlo e a sua volta Hug è il padrino sia di George, il primogenito di William e Kate, che di Archie, il figlio di Harry e Meghan. All'evento più importante della sua vita, però, mancheranno diversi membri della famiglia reale: Carlo e Kate non ci saranno per via della malattia mentre Harry ha deciso di non partecipare per non creare ulteriori conflitti con il fratello. Ci saranno dunque solo William e George (quest'ultimo nelle vesti di paggetto). All'evento sarà presente anche Rose Hanbury, la presunta amante di William che da quando Kate è sparita dalla scena pubblica è tornata ad essere molto vicina alla royal family. Ad esempio, qualche settimana fa, è stata fotografata mentre rideva e scherzava con la Regina Camilla.

Il legame tra il Principe William e la presunta amante Rose Hanbury Tramite una nota diffusa dai suoi avvocati a Business Insider Rose Hanbury ha assicurato che le voci sul suo rapporto con il Principe William sono "completamente infondate". Secondo i gossip questa liaison segreta avrebbe mandato in crisi Kate Middleton ma Rose ha seccamente smentito. Con William c'è solo un legame d'amicizia: i due si conoscono da quando erano bambini. I gossip su una loro tresca amorosa hanno iniziato a circolare nel 2019: secondo In Touch, William avrebbe iniziato a tradire Kate mentre era in attesa del terzogenito Louis. Nel 2022 il sito Deuxmoi ha sottolineato, senza fare direttamente i nomi di William e Kate, "che la relazione extraconiugale di una coppia reale britannica è un segreto di Pulcinella". Chi è Rose Hanbury, la presunta amante del Principe William 40 anni, Rose Hahnbury è la figlia di Timothy Hanbury, un designer di siti web, ed Emma Hanbury, una stilista. La madre di Rose è inoltre la nipote di Lady Elizabeth Longman, che aveva una stretta relazione con la Regina Elisabetta. Tanto che la Longman è stata una damigella d'onore nel matrimonio della defunta regina nel 1947 con il Principe Filippo. In passato Rose ha lavorato come modella. Dal 2009 è sposata con David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley. La coppia ha avuto tre figli: i gemelli Alexander e Oliver e Iris. La famiglia vive nella tenuta di Norfolk, Houghton Hall, che non è lontana da Anmer Hall, una delle residenze preferite di William e Kate.

