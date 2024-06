Kate Middleton malata: la data del ritorno e l'ultima decisione di Re Carlo

Come sta Kate Middleton? Secondo quanto riferito dal Principe William la Principessa del Galles "sta migliorando". Non si sa ancora, però, quando riuscirà a tornare in pubblico. C'è chi parla di autunno inoltrato e chi assicura che la 42enne non si farà vedere prima del 2025. Altri invece sussurrano che Kate potrebbe apparire a sorpresa il prossimo 15 giugno, durante il Trooping the Colour, uno degli eventi più importanti per la monarchia inglese. Un modo anche per mettere a tacere le ultime speculazioni sulle condizioni di salute della Principessa: la stampa spagnola ha parlato di gravi effetti collaterali dovuti alla chemioterapia, che hanno reso Kate praticamente irriconoscibile.

Come sta Kate Middleton: ultime news su malattia e ritorno Adesso è stato Ian Pelham Turner, royal expert, a fornire maggiori dettagli sulla drammatica situazione assicurando che il benessere di Kate Middleton non sarà l'unico fattore a determinare la sua ricomparsa. A Fox News ha sottolineato che non è tutto così facile perché "ci sono circostanze logistiche da considerare", come l'agenda di Re Carlo. "Non può oscurare nulla di ciò che fa il Re", ha precisato Turner. Secondo l'esperto, l'ideale sarebbe un video di Kate e William in cui i Principi del Galles si ringraziano a vicenda per il sostegno ricevuto e per il lavoro dell'equipe medica. Un filmato in cui annunciare magari pure il ritorno alla vita pubblica della Middleton. Non va dimenticato, poi, che come la nuora anche Carlo sta lottando contro un tumore. E per questo ridurrà le sue apparizioni pubbliche in estate mentre Kate sarà sostituita dalla Principessa Beatrice.

Kate Middleton non tornerà più quella di prima? Intanto altri esperti reali hanno smentito l'indiscrezione di Us Weekly che assicurava che Kate Middleton potrebbe non tornare ad essere quella di prima dopo il cancro. "Kate è malata di cancro ed è perfettamente comprensibile che sia fuori dai giochi per il momento", ha affermato Christopher Andersen. "Non ho dubbi che Kate tornerà alla vita pubblica una volta che sarà soddisfatta di aver fatto tutto ciò che i suoi medici le hanno detto di fare per sconfiggere la sua malattia". E poi: "Kate è tutta incentrata sulla sua famiglia ed è devota al suo Paese. È profondamente consapevole del ruolo che interpreta come Principessa del Galles, futura regina, moglie di un futuro re e madre di un futuro monarca. Kate non ha passato 10 anni ad aspettare di conquistare il suo principe per poi potersi ritirare nell'ombra".

