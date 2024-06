Paola Turci e Francesca Pascale, divorzio in vista. E spunta la Fagnani

Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate?

A mandare in crisi il rapporto tra Paola Turci e Francesca Pascale ci sarebbe stato anche un video "postato su instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari che non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)". Al momento le dirette interessate non hanno né confermato né smentito ma la Turci ha preferito cancellare momentaneamente il suo profilo Instagram.

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate il 2 luglio 2022 in Toscana, a Montalcino, entrambe vestite di bianco: per la Turci, che ha sempre parlato dell'amore per Francesca come di un bellissimo colpo di fulmine, non è stato il primo matrimonio. Dal 2010 al 2012 è stata sposata con il giornalista Andrea Amato, mentre negli anni Novanta è stata legata per un lungo periodo all’ex tennista Paolo Canè.