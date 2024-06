Ultimo, il cantante presto papà: figlio in arrivo con Jacqueline

Il cantante Ultimo pronto ad allargare la famiglia. Stando a quanto riporta Investigatore Social, ovvero l'esperto di gossip Alessandro Rosica, Niccolò Moriconi aspetterebbe il primo figlio da Jacqueline Luna Di Giacomo. "Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida - ha fatto sapere su Instagram - La mamma di lei (Heather Parisi, ndr) non vuole vedere il bimbo. Dispiace per queste faide tra famiglie. Il bimbo sarà un bel maschietto". Per ora la notizia non è stata confermata dai diretti interessati ma di recente Ultimo ha annunciato l'intenzione di volersi fermare per il 2025. Un modo per stare accanto alla sua famiglia e al bebè in arrivo.