Elisabetta Canalis, il fidanzato Georgian Cimpeanu: "La differenza non si sente"

Procede a gonfie vele la relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. Il campione di kikboxing ha parlato per la prima volta di questa storia d'amore, sbocciata un anno fa, assicurando che la differenza d'età non è un problema. Lei è più grande di 15 anni: "Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me". Anche la distanza tra Los Angeles (dove vive lei) e Milano (dove abita lui) potrebbe essere un problema per gli altri, ma non per loro: "Non è facile ma va bene così. Riusciamo a vederci quanto basta". Inoltre Georgian ha instaurato un ottimo rapporto con Skyler Eva, la figlia che la Canalis ha avuto 8 anni fa dall'ex marito Brian Perri.