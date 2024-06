Alessia Marcuzzi torna con l'ex! "Inseparabili alla festa della Santarelli"

Svolta nella vita privata di Alessia Marcuzzi. La conduttrice - che è in lizza per entrare nella giuria di Tale e Quale Show di Carlo Conti al posto di Loretta Goggi - si sarebbe riavvicinata all'ex marito Paolo Calabresi Marconi, mollato nel 2022. A riportare l'indiscrezione il settimanale Chi: "Al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Alessia Marcuzzi è apparsa con il suo ex marito Paolo Calabresi Marconi che non l’ha mai persa di vista. I due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo. Ritorno di fiamma?". Per ora nessuna conferma o smentita da parte della Marcuzzi, ormai single da ben due anni.