"Nicolò Zaniolo si sposa": l'ultimo gossip sul calciatore

Fiori d'arancio in vista per Nicolò Zaniolo? Stando a quanto riporta l'esperta di gossip Deianira Marzano, il giocatore sarebbe intenzionato a convolare a nozze con Sara Scaperrotta, l'ex fidanzata e madre di suo figlio Tommaso ritrovata dopo un lungo periodo di lontananza. "Zaniolo vuole sposare Sara", ha assicurato Deianira su Radio Marte. Sarà vero? Non solo, si vocifera anche di un ritorno del calciatore nel campionato italiano dopo gli ultimi anni trascorsi all'estero.