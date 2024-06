Enrico Papi bacia un'altra donna (che non è la moglie): chi è Claudia Motta

Enrico Papi paparazzato a Formentera mentre bacia un'altra donna che non è sua moglie. Le foto sono state pubblicate da Chi: il conduttore è stato pizzicato in atteggiamenti intimi e passionali con Claudia Motta . "La casa dove ha alloggiato in questi giorni di vacanza con la Motta è la stessa che ha sempre affittato per soggiornarvi con la moglie", fa sapere la rivista, che aggiunge: "Non sappiamo se il matrimonio del conduttore con Raffaella, la madre dei suoi figli (Rebecca, 24 anni come Claudia Motta, e Iacopo, 16) sia ancora intatto, né se i due accettino le diversificazioni extraconiugali". Papi ha conosciuto la Motta, 35 anni più giovane , a L'Isola dei Famosi: nell'edizione del 2023 lui era l'opinionista, lei una delle concorrenti del reality show.

Le parole di Enrico Papi sul suo matrimonio

Qualche tempo fa Enrico Papi aveva dichiarato: "La fedeltà appartiene allo spirito, non al corpo. L'essere umano non è nato per essere monogamo. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire". E poi ancora: "Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall'entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l'ipocrisia". Chi è la moglie di Enrico Papi? Non si hanno molte informazioni su Raffaella Schifino, sposata con il presentatore dal 1998.

Chi è Claudia Motta, la modella che bacia Enrico Papi

Classe 2000, Claudia Motta è una modella e influencer. È nata a Velletri da genitori impiegati al Ministero dell’Interno. Ha partecipato a svariati concorsi di bellezza come Miss Intimo e Miss Mondo Italia. Nel 2021 e 2022 ha affiancato Piero Chiambretti nel programma Tiki Taka. Ha lavorato anche a Donnaavventura. Nel 2023 la partecipazione a L'Isola dei Famosi, che è stata costretta a lasciare dopo solo due settimane di permanenza in Honduras a causa di un infortunio al ginocchio. In passato è stata legata allo chef Simone Rugiati.