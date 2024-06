Kate Middleton malata: l'ultimo disperato messaggio di Harry e Meghan

Harry e Meghan vogliono tornare a far parte della royal family. Stando a quanto riporta Closer, la coppia avrebbe personalmente contattato Kate Middleton prima della sua recente apparizione al Trooping the Colour. Apparizione arrivata dopo mesi in cui la Principessa del Galles è stata lontana dalla scena pubblica per affrontare il suo percorso di cure contro il tumore. "Sia Harry che Meghan hanno seguito la guarigione di Kate con enorme interesse, ma purtroppo è stato necessario farlo più da lontano perché le loro linee di comunicazione con il palazzo e in particolare con i Principi del Galles sono molto limitate", ha spiegato una fonte, che ha aggiunto: "Sono entrambi sollevati e felici di sapere che è in via di guarigione e potrebbe presto tornare ai suoi doveri reali. Hanno mandato a Kate un messaggio congiunto".

Harry e Meghan Markle vogliono fare pace con Kate Middleton "Quando Kate tornerà in azione, la speranza di Harry e Meghan è che questo possa togliere un po' di tensione e magari portare ad una tregua con lei e William, e anche con Re Carlo", ha affermato l'insider. Di recente Harry è tornato a Londra ben due volte ma non ha mai avuto modo di incontrare né il fratello né la cognata. Ha invece visto il padre, anche lui alle prese con un tumore come la nuora. "Meghan vuole porre fine a questa faida familiare, apparire come una sorta di salvatrice reale. Un ruolo che potrebbe solo fare bene alla sua immagine, in declino negli ultimi anni. E nonostante i problemi del passato il suo cuore è rivolto a Kate: può solo immaginare quanto sia dura questa situazione per lei", ha ribadito il testimone. E poi ancora: "Meghan vuole superare tutto: è pronta a lasciare andare rabbia e amarezza".

Kate Middleton malata: la vicinanza di Harry e Meghan Markle Meghan Markle "spera che i suoi sentimenti vengano comunicati a Kate attraverso i loro amici comuni. Non c'è dubbio che fare pace con William e Kate sarebbe un enorme sollievo per Meghan su molti livelli, pure perché migliorerebbe la sua reputazione e, di conseguenza, il nuovo marchio di lifestyle che ha inaugurato da poco". Secondo l'ex maggiordomo reale Grant Harrold, però, sarebbe troppo tardi: William, più di Kate, non avrebbe molto gradito le accuse passate di Harry e Meghan e per questo non avrebbe alcuna intenzione di riappacificarsi con loro.

