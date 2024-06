Matrimonio Pippo Inzaghi, la dedica da brividi di Cannavaro e il gesto del fratello Simone

Si continua a parlare, sui social, del matrimonio da mille e una notte di Pippo Inzaghi con Angela Robusti a Formentera. Su Instagram lei ha scritto: "Per dieci, cento, mille volte te" e la dedica ha ricevuto migliaia di commenti. Le foto della festa hanno fatto il giro del web così come i video e non sono passati inosservati i gesti di Simone Inzaghi. L'allenator dell'Inter ha fatto da testimone al fratello ed è stato molto presente durante la cerimonia sia con Pippo sia con sua moglie Gaia. Immagini che sono piaciute tanto agli utenti, soprattutto ai tifosi dell'Inter, poco abituati a vedere un Inzaghi così privato e inedito.