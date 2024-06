Fedez sbarca su OnlyFans: "Ecco cosa mostrerò"

Cosa mostrerà Fedez su OnlyFans

"Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario", ha precisato Fedez, OnlyFans è nato nel 2016 in Inghilterra con lo scopo di mettere in contatto artisti attivi online con i loro fan e seguaci, disposti a pagare un abbonamento mensile per accedere ai loro contenuti esclusivi. La piattaforma ospita contenuti di vario genere ma è diventato famoso per quelli più spinti.