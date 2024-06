Kate Middleton e le ore di trucco per nascondere gli effetti della chemioterapia

La Principessa del Galles, Kate Middleton, è finalmente tornata in pubblico lo scorso 15 giugno - in occasione del Trooping the Colour - dopo una lunga assenza dovuta alla sua lotta contro il cancro. Per l'evento, organizzato per festeggiare il compleanno di Re Carlo III, la moglie del Principe William ha sfoggiato un abito bianco di Jenny Packham con un grande fiocco laterale. Uno squisito esempio di eleganza e glamour. La Principessa, visibilmente stanca ma con un ampio sorriso, ha rispettato il protocollo reale che prevede un copricapo o un cappello e ha optato nuovamente per una creazione di Philip Treacy, il suo modista di fiducia.

Il trucco di Kate Middleton per nascondere il cancro Stando a quanto spifferato dal quotidiano spagnolo El Nacional, Kate Middleton si sarebbe sottoposta ad una lunga seduta di make up prima di prendere parte al Trooping the Colour. Ben due ore di trucco per nascondere gli effetti devastanti della chemioterapia che la 42enne sta afrontando da qualche mese, da quando ha scoperto di avere un tumore dopo un'operazione all'addome. Kate ha inoltre utilizzato una parrucca e delle extension sulle sopracciglia per nascondere la perdita dei capelli e dei peli in quella zona. A molti, poi, la Middleton è apparsa affaticata e stanca: altre conseguenze delle cure per il cancro.

La chemioterapia di Kate Middleton continua Kate Middleton ha assicurato che sta facendo "buoni progressi", ma che "ci sono giorni buoni e giorni brutti". "In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti e lasciare riposare il tuo corpo. Ma nelle belle giornate, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il tuo benessere". Ha aggiunto che il suo trattamento continuerà "ancora per qualche mese". Ad oggi non è chiaro quando rivedremo la Principessa in pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA