Kate Middleton e il messaggio nascosto nel cappello. Ed Harry "è sconvolto"

Dopo sei mesi di assenza Kate Middleton è riapparsa lo scorso 15 giugno alla tradizionale parata Trooping the Colour, durante la quale si festeggia il compleanno del sovrano. Per questo importante evento reale la Principessa del Galles ha selezionato dal suo armadio i pezzi più glamour che, a distanza di giorni, continuano a far chiacchierare. Ai più attenti non è sfuggito la somiglianza tra il look di Kate e l'outfit indossato dall'attrice americana Audrey Hepburn, nel suo famoso film My Fair Lady, uscito nel 1964. Ma il cappello della Middleton nasconderebbe un altro messaggio, riferito all'amata suocera Lady Diana, la Principessa del Popolo che non hai mai conosciuto...

Kate Middleton e il cappello che omaggia Lady Diana Il cappello che Kate Middleton aveva al Trooping the Colour porta la firma di Philip Treacy, il suo modista di fiducia. Ed è un tributo a Diana Spencer, la madre del Principe William scomparsa nel 1997 a causa di un tragico incidente stradale. Un cappello simile è stato infatti sfoggiato dall'ex moglie di Re Carlo nel 1985, durante una visita alla Casa Bianca negli Stati Uniti. Un outfit analogo a quello di Kate, invece, è stato indosato da Diana ad Ascot nel 1988. Insomma, la Middleton - per il suo grande ritorno in pubblico - ha voluto a tutti i costi omaggiare la suocera, con la quale, secondo alcuni, avrebbe in comune la maledizione della Principessa del Galles.

La somiglianza tra Kate Middleton e Lady Diana Ma Kate Middleton e Lady Diana avrebbero in comune anche il modo in cui rubano la scena a Re Carlo. La Spencer lo ha fatto alla Casa Bianca, quando tutti gli occhi erano puntati su di lei più che sull'ex marito, all'epoca erede al trono. E lo stesso ha fatto Kate: al Trooping the Colour 2024 l'attenzione era tutta sulla 42enne più che sul festeggiato. Tra l'altro, stando agli ultimi gossip, la Middleton avrebbe fatto di tutto per nascondere i devastanti effetti della chemioterapia che l'hanno segnata nell'ultimo periodo. Si è sottoposta ad un trucco di ben due ore e poi ha indossato parrucca ed extension per le sopracciglia.

Il Principe Harry "sconvolto ed emozionato" per Kate Middleton Stando a quanto riporta Closer, il Principe Harry sarebbe rimasto "sconvolto" nel vedere Kate Middleton al Trooping the Colour dopo un lungo periodo di assenza. "È stato doloroso per Harry vedere tutta la sua famiglia riunita. Gli sarebbe piaciuto moltissimo essere lì, se non altro per congratularsi e sostenere Kate di persona per quello che deve essere stato una giornata incredibilmente difficile per lei", ha spiegato una fonte. Il Principe, per il secondo anno consecutivo, non è stato invitato alla parata. L'insider ha aggiunto che Harry si è emozionato particolarmente quando ha visto le immagini di Kate. Pare inoltre che il Principe e la moglie Meghan Markle abbiano scritto un messaggio alla Middleton qualche ora prima dell'evento: la coppia starebbe facendo di tutto per ricongiungersi con la royal family.

