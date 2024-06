Melissa Satta sposa Carlo Beretta? Arriva il prezioso regalo

Matteo Berrettini è ormai un ricordo lontano per Melissa Satta: la soubrette sarda è andata avanti con Carlo Beretta, con il quale la relazione è più seria che mai. Dopo l'ultima vacanza in Grecia e le prime presentazioni in famiglia, spunta ora un prezioso regalo. Come riferisce l'esperta di gossip Deianira Marzano, l'ex Velina di Striscia la notizia avrebbe ricevuto dal nuovo compagno un costoso anello che suggella il loro amore sbocciato qualche mese fa grazie ad amici in comune. Un amore del tutto inaspettato per entrambi, con alle spalle delle rotture dolorose, ma già molto importante.