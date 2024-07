Kate Middleton cancro, errori e servizi segreti. Quello che non è stato mai detto

Continua la lotta di Kate Middleton contro la malattia. La royal expert Concha Calleja, che di recente ha pubblicato un libro sui Windsor, ha svelato nuovi retroscena e curiosità su questo periodo devastante in un'intervista a El Cierre Digital. A detta della giornalista spagnola la casa reale inglese "ha commesso molti errori" in merito al cancro della Principessa del Galles. Pochissime informazioni a riguardo che hanno dato vita a speculazioni e teorie del complotto. Ma a quanto pare "la segretezza è dovuta al fatto che il problema è molto più grande". Concha ha dunque spiegato: "Non bisogna dimenticare che Kate è il personaggio più apprezzato della monarchia e se sparisse dalla scena reale avrebbero un grosso problema. Se la Principessa del Galles se ne andasse, divorziasse o smettesse di far parte della famiglia reale, ciò potrebbe mettere sotto scacco la monarchia".

Le ultime news e retroscena sul cancro di Kate Middleton "Kate Middleton non riappariva da sei mesi e, prima della sfilata del Trooping the colours, l'istituzione si è messa al lavoro. L'obiettivo era la Principessa del Galles perché i sondaggi effettuati, in cui misuravano la popolarità degli altri membri della famiglia reale, erano bassi. C'è stato un incontro di tutto l'establishment e perfino del Principe William con i servizi segreti", ha spifferato Concha Calleja. E poi ancora: "Kate ha rilasciato una dichiarazione in cui ha voluto chiarire che non ha ripreso la sua agenda pubblica poiché non ha superato la gravità della sua malattia e vive nell'incertezza. Il fatto che Kate Middleton sia ricomparsa è stato un atto di servizio e quello che ha fatto è stato uno sforzo molto grande poiché, attualmente, non sta facendo solo la chemioterapia ma anche la radioterapia".

Il ritorno di Kate Middleton in pubblico "C'è stato molto lavoro dietro questo ritorno e per far apparire Kate in quel modo. La sua personal stylist Natasha Archer è stata promossa assistente privata senior e, di fatto, è stata lei la responsabile del ritorno della Principessa del Galles con quell'immagine. Dal mio punto di vista era necessario far vedere Kate Middleton poiché la sua ricomparsa era diventata una questione di importanza internazionale e stava danneggiando l'intera famiglia reale britannica", ha chiarito la Calleja, che ha inoltre fatto sapere che per l'occasione Kate indossava una parrucca e si è sottoposta ad una lunga seduta di make up, durata oltre due ore. Kate Middleton e le voci di tradimento di William Il ritorno di Kate Middleton ha inoltre messo fine (in parte) ai gossip sul presunto tradimento di William con l'amica di infanzia Rose Hanbury. "Questa voce è partita dal gruppo privato di amici dei Principi di Galles. Ma tenendo conto che Kate Middleton è il membro più quotato e amato della monarchia britannica, non permetterebbero mai al Principe William di correre il rischio di avere relazioni extraconiugali", ha concluso Calleja.

