Perché Stefano De Martino non è stato invitato al matrimonio di Cecilia Rodriguez

"Stefano De Martino non è stato invitato perché non va d'accordo con Cecilia Rodriguez", ha spifferato l'esperta di gossip Deianira Marzano. "Questo fa capire il clima che si respira ad oggi", ha aggiunto l'Investigatore Social. Belen e Stefano non hanno mantenuto un buon rapporto dopo l'ennesimo ritorno di fiamma finito male (e i presunti tradimenti) ma continuano ad essere in contatto solo ed esclusivamente per il bene del figlio in comune. Il legame tra Cecilia e Stefano si è invece deteriorato negli ultimi anni: qualche tempo fa i due erano capitati sullo stesso aereo e la Rodriguez aveva chiesto di poter cambiare posto per non stare vicino all'ex cognato.

Cecilia Rodriguez e le tensioni con l'ex cognato Stefano De Martino

Nel 2019, poi, Cecilia Rodriguez non si era espressa favorevolmente in merito al riavvicinamento tra Stefano e Belen. "Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai più come prima. Comunque se Belen è felice io sono felice per lei", aveva dichiarato. Nel 2023, sempre Cecilia, aveva tirato una stoccata pesante a De Martino: "Ho fatto crescere il tuo cuore quando hai perdonato colui che non ti ha mai chiesto di perdonare", ha scritto Cecilia aggiungendo: "Il consiglio del giorno". Per molti una frecciatina a Stefano, che sarebbe stato perdonato per l'ennesima volta da Belen prima della separazione definitiva.