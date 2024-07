Giulia De Lellis "in mutande" tra Tony Effe e l'ex fidanzato Andrea Damante

Tra i duecento invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c'era anche Giulia De Lellis, che ha conosciuto la coppia nel 2017 al Grande Fratello Vip, dove la sorella di Belen si è innamorata del figlio di Francesco Moser. L'influencer di Pomezia è stata criticata sul web per l'abito sfoggiato per l'occasione: un maxi dress rosa molto trasparente, con mutande in bella vista. "Ma la De Lellis sta a un beach party o a un matrimonio?", si è chiesto qualcuno sul web. "Non stai andando al Coachella dai", ha osservato qualcun altro.