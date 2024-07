"Giulia De Lellis e Tony Effe hanno litigato al matrimonio di Cecilia e Ignazio"

Continua a far chiacchierare la presenza di Giulia De Lellis al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L'influencer ha fatto discutere per il suo abito, con mutande in bella vista, e per la presenza dell'ex fidanzato Andrea Damante con il quale ha mantenuto un buon rapporto nonostante i numerosi tradimenti. Ma la De Lellis è finita al centro del gossip anche per via della sua ultima liaison, quella con il rapper Tony Effe, anche lui tra i duecento invitati alle nozze della sorella di Belen con il figlio di Francesco Moser.