Come David Beckham si è vendicato di Harry per lo sgarbo di Meghan Markle

Una nuova, esplosiva, biografia sui Beckham ha rivelato come David si sarebbe vendicato del Principe Harry dopo che Meghan Markle avrebbe "ordinato" al marito di snobbare l'ex calciatore agli Invictus Games. Tom Bower sostiene nel suo libro House of Beckham che nel 2018 David sarebbe rimasto "perplesso" dal comportamento di Harry ai giochi che celebrano i successi sportivi dei militari feriti. "Beckham si è ritrovato solo allo stadio degli Invictus Games, lontano da Harry", ha scritto Bower in merito all'evento di Sydney. A quanto pare David non sapeva che "il Principe aveva ordinato che in nessun caso al calciatore fosse consentito avvicinarsi a lui".

L'amicizia tra i Beckham e il Principe Harry rovinata da Meghan Markle "Le fotografie dei due insieme erano proibite. Lo sgarbo reale era brutale. David Beckham era perplesso. Perché il Principe si era rifiutato di incontrarlo?", si legge nel libro di Bower, dove vengono raccontati retroscena e curiosità sul lungo matrimonio dei Beckham (che sarebbe frutto di un accordo segreto). "L'ordine di esclusione, come si è scoperto in seguito, era stato emesso da Meghan. Non voleva alcuna concorrenza mediatica da parte di Beckham, e in particolar modo da parte di Victoria". La Markle, secondo le fonti citate da Bower, sarebbe stata sempre gelosa dell'ex Spice Girls e in particolare della sua fama e ricchezza.

La vendetta di David Beckham contro Harry e Meghan David Beckham non avrebbe dimenticato le azioni di Harry e Meghan e si sarebbe così vendicato qualche anno dopo. Nel 2022, a sorpresa, Beckham "si è unito ai nuovi Principi del Galles, William e Kate, e al Presidente Biden per celebrare il lancio del premio ambientale Earthshot della famiglia reale". Nello stesso giorno, "Harry e Meghan stavano cercando di stupire gli americani durante un evento a New York. Ma inevitabilmente i Sussex sono stati oscurati dalla costellazione di celebrity presenti a Boston". E così "Beckham si è vendicato dello sgarbo subito a Sydney". Del resto, la vendetta è un piatto che va consumato freddo.

