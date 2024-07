Melissa Satta e Beretta: la benedizione dei suoceri (e matrimonio)

Procede a gonfie vele e a ritmo spedito la relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta. Insieme solo da due mesi, fanno già sul serio. Come racconta il settimanale Chi - che ha sorpreso di nuovo la coppia a Forte dei Marmi - "in Versilia, nella casa della famiglia Beretta, Melissa non va più di nascosto, ma in qualità di compagna di Carlo e assieme a Maddox , con la benedizione dei genitori di lui (i quali, si dice, non erano invece troppo convinti di Giulia De Lellis, ex fidanzata di Beretta)". La rivista aggiunge che "la coppia si sente sempre più solida e guarda con fiducia anche al dopo vacanze". Beretta ha conosciuto il figlio che la Satta ha avuto dall'ex marito Boateng e ha instaurato col bambino un ottimo rapporto.

Melissa Satta sposa Carlo Beretta? Il tennista Matteo Berrettini è ormai un ricordo lontano per Melissa Satta: l'ex Velina di Striscia la notizia è andata avanti con Carlo Beretta, con il quale la relazione è più seria che mai. Dopo l'ultima vacanza in Grecia e le prime presentazioni in famiglia, nei giorni scorsi è spuntato anche un prezioso regalo. Un costoso anello che suggella il loro amore sbocciato grazie ad amici in comune. Un amore del tutto inaspettato per entrambi, con alle spalle delle rotture dolorose, ma già molto importante. In passato la Satta non ha mai nascosto la voglia di convolare di nuovo a nozze e allargare la famiglia con un secondo bebè. Un sogno che potrebbe finalmente diventare realtà proprio con Beretta...

Chi è Carlo Beretta e perché è famoso Più giovane di Melissa Satta di undici anni, Carlo è figlio di Pietro Gussalli Beretta e nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota fabbrica di armi Beretta. È laureato in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi. È stato stagista presso l’Accademia Militare di West Point che si trova negli Stati Uniti, spostandosi successivamente alla Bombardier Transportation di Berlino dove si occupa di risorse umane. In passato ha avuto un flirt con Dayane Mello mentre per quattro anni è stato legato a Giulia De Lellis.

