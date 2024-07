Giulia De Lellis, Tony Effe e Damante: cosa è davvero successo al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Continua a far chiacchierare la presenza di Giulia De Lellis al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . Allo stesso evento erano presenti Andrea Damante , ex fidanzato storico dell'influencer, e Tony Effe, nuovo interesse amoroso della 28enne. Un triangolo spinoso che ha catturato subito l'attenzione dei presenti e soprattutto dei follower. Dopo che si è vociferato di una scenata di gelosia da parte di Giulia nei confronti del cantante, spuntano ora nuove segnalazioni sull'evento.

"Giulia è arrivata al matrimonio con un suo amico - ha raccontato una fonte al portale Very Inutil People - Tony era con amici mentre Damante da solo. Appena finita la cerimonia GDL e Tony hanno iniziato a parlare con un gruppetto di amici". Con il passare del tempo, il gruppo si è ridotto e sarebbero rimasti solo i due, che si sarebbero scambiati sguardi d'intesa decisamente eloquenti. Al contrario "Giulia e Andrea Damante non si sarebbero ca***i di pezza" . E poi: "Durante le danze Tony e Giulia spesso si avvicinavano ma era pieno di fotografi di Chi, quindi stavano attenti a farsi vedere. È palese che si stanno frequentando anche se Tony è un bel furbetto e si vede, sicuramente Giulia non ha l'esclusiva".

Nessun ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea Damante

"Damante era sempre abbastanza lontano da loro, abbastanza solo direi", ha aggiunto l'insider che ha poi confermato che Tony Effe ha prestato la sua giacca a Giulia De Lellis (che ha sfoggiato un vestito rosa con mutande in bella vista). "Lei era solo con l'abito quando è arrivata e non aveva nulla per coprirsi, c'era tantissimo vento e lui gliel'ha data all'aperitivo. Ma quando parlavano erano proprio vicini, tipo sussurrarsi all'orecchio. Non è che ti parli così con un amico".