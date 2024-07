Kate Middleton malata: la decisione di Re Carlo che fa arrabbiare William

È un periodo particolarmente duro per il Principe William. L'erede al trono è preoccupato per la malattia di Kate Middleton, del futuro della monarchia e delle ultime scelte del padre Carlo (anche lui alle prese con un tumore). In particolare William, stando a quello che riportano 20 minutos e The List, non avrebbe particolarmente gradito la decisione del Re di trovare una sostituta della moglie. Il sovrano ha optato per Beatrice di York, la figlia del fratello Andrea e dunque cugina di William. Per quest'ultimo sarebbe una scelta totalmente errata per via dei guai giudiziari dello zio, invischiato nello scandalo sessuale del suo amico Jeffrey Epstein (e che per questa vicenda ha perso i titoli reali nel 2022).

Beatrice di York sostituta di Kate Middleton: William è contrario Re Carlo ha difeso la sua decisione sostenendo la necessità di mantenere continuità ed efficienza nel lavoro della famiglia reale. Il 73enne ha scelto Beatrice di York per la sua capacità e voglia di assumersi responsabilità in questo periodo così critico. Una spiegazione che non è bastata a placare William, che la ritiene del tutto errata. A pesare sulla situazione anche il rancore nei confronti del Principe Andrea. Secondo il royal expert Tom Bower, tra William e lo zio non scorre da tempo buon sangue a causa dei modi utilizzati venti anni fa per accogliere Kate Middleton. Il Principe William non sopporta lo zio, il Principe Andrea "William da tempo serba rancore nei confronti di Andrea - ha dichiarato l'esperto al Mirror - suo zio è stato poco accogliente con Kate all'inizio della frequentazione e questo al Principe non è mai piaciuto. Per questo non riesce ad avere un buon rapporto con Andrea". La Middleton non ha una goccia di sangue blu ma con il suo amore e la sua determinazione è riuscita a convincere la Regina Elisabetta e il suo matrimonio con William ha regalato un tocco di modernità ai Windsor.

Chi è Beatrice di York e cosa fa nella vita Classe 1988, Beatrice di York è la primogenita del Principe Andrea e Sarah Ferguson. I suoi genitori hanno divorziato nel 1996, quando era solo una bambina. È laureata in Storia delle idee. In passato ha lavorato come assistente alle vendite a Selfridges, catena britannica di grandi magazzini. È stata anche impiegata, senza ricevere uno stipendio, presso l'Ufficio stampa del Ministero degli Esteri. Nel 2020 ha sposato l'immobiliarista di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi: la coppia ha una figlia, Sienna Elizabeth, nata nel 2021. Prima di rientrare nel Regno Unito per aiutare lo zio Carlo trascorreva il suo tempo tra New York, dove lavora per una startup, e la sua casa nei Cotswolds, adiacente alla tenuta di Blenheim Palace.

