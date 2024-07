"Scamacca a Ibiza con Angela Nasti: è nata una nuova coppia"

Sarebbe nata una nuova coppia che coniuga pallone e showbiz: stando agli ultimi gossip Gianluca Scamacca starebbe frequentando Angela Nasti, sorella di Chiara e dunque cognata di Mattia Zaccagni. Come riporta Very Inutil People, i due sarebbero in vacanza insieme a Ibiza. Con loro anche Andrea Maestrelli (visto al Grande Fratello) e la fidanzata Sveva. Scamacca e Angela per il momento hanno deciso di non mostrarsi insieme ma gli indizi disseminati sul web parlano chiaro: i due hanno condiviso nelle stesse ore stories con paesaggi e oggetti identici.

Gianluca Scamacca e Angela Nasti stanno insieme? "New coppia Scamacca e Angela Nasti - ha spifferato una fonte - Stanno a Ibiza in quattro, lei, Scamacca, Andrea Maestrelli e la fidanzata. Sono stati anche a Napoli in questi giorni insieme". E in effetti le storie Instagram non mentono: Angela ha postato una foto con Sveva mentre Scamacca con Maestrelli (a sua volta ripreso sull'account della fidanzata). Fino allo scorso maggio il calciatore risultava legato a Flaminia Apolloni ma a quanto pare la relazione, durata un paio d'anni, è giunta al termine. Scamacca e Flaminia non si seguono neppure più sui social.

Chi è Angela Nasti, la sorella di Chiara Classe 1999, nata e cresciuta a Napoli, Angela Nasti è una influencer e imprenditrice. Sorella minore di Chiara Nasti - e dunque cognata di Mattia Zaccagni - è diventata popolare nel 2019, quando è stata scelta come tronista da Maria De Filippi. Attualmente possiede due brand d'abbigliamento. Sacmacca non è il primo calciatore che frequenta: in passato è stata legata a Kevin Bonifazi, Pierluigi Gollini e Riccardo Sottil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA